Las exportaciones catalanas a India se doblarán en 5 años, hasta 1.300 millones en 2030

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, este viernes en Barcelona. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones catalanas a India se doblarán en los próximos cinco años, hasta superar 1.300 millones de euros en 2030, con un ritmo de crecimiento anual del 20% y en el marco del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el país asiático.

Lo ha explicado el conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, en declaraciones a los medios este viernes junto al secretario general de Acció, Jaume Baró, en las que ha destacado que es un país con el que las relaciones comerciales crecerán exponencialmente gracias a este acuerdo, aún pendiente de ratificarse y que prevé la reducción o eliminación completa de los aranceles en un 90% de productos.

Sàmper ha destacado el beneficio que supondrá este acuerdo con India para empresas catalanas de sectores como el farmacéutico, de la maquinaria, eléctrico o tecnológico.

Ha mencionado también el impacto en el sector agroalimentario, en productos como el aceite de oliva, el vino y el cava, aunque ha destacado que ciertos productos "sensibles" como el azúcar, el arroz o la carne de ternera, y que han sido motivo de conflicto en el caso del acuerdo comercial de Mercosur, quedan excluidos del texto.

Las ventas de productos catalanes a la India ya se han doblado en la última década, hasta 652 millones de euros en 2025, frente a los 319 millones que Catalunya vendió al país asiático en 2016.

Por tipos de productos, las principales exportaciones catalanas a India son de productos químicos orgánicos, un 12,5% del total y un valor de 81,7 millones de euros, seguidos de maquinaria y el aluminio, que concentran un 10,9% del total y un valor de 71,4 y 71,2 millones, respectivamente.

IMPORTACIONES Y EMPRESAS

Las importaciones catalanas de productos de la India, por otro lado, fueron de 2.135 millones de euros a cierre de 2025, por debajo de los 2.240 millones del año anterior, aunque un 61% más que hace una década, cuando eran de 1.324 millones.

Actualmente hay presentes en India 99 filiales de 72 empresas catalanas, y en Catalunya 67 filiales de 60 empresas hindúes, mientras que 694 empresas de Catalunya exportan de manera regular al país asiático.

MISIÓN INSTITUCIONAL

Sàmper iniciará un viaje institucional a India el lunes que se alargará hasta el viernes, el primer viaje oficial de representantes del Govern al país desde 2013, con el objetivo de identificar nuevas oportunidades de colaboración e impulsar el comercio entre Catalunya e India.

Durante su estancia, la delegación catalana se reunirá con el Ministro de Industrias, Alimentación y Suministros del Gobierno regional de Delhi, Sardar Manjinder, y con organizaciones como la Federación de Cámaras de Comercio e Industria de India, la asociación de la industria tecnológica Nasscom o la asociación hindú de fabricantes de componentes de automoción (Acma).