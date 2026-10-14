Una exposición en Barcelona recuerda los orígenes de la traducción simultánea en Núremberg

BARCELONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una exposición en el Goethe-Institute de Barcelona recuerda desde este miércoles los orígenes de la traducción simultánea, al cumplirse el 80 aniversario del final del juicio principal de Núremberg, que juzgó a dirigentes nazis acusados de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

La muestra 'Un juicio, cuatro idiomas', organizada por la AIIC España, en representación de la Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencia (AIIC), comisariada por la intérprete alemana Elke Limberger-Katsumi, presenta los inicios de la interpretación simultánea y las trayectorias de los intérpretes.

La exposición a través de documentos y materiales de época se podrá ver en el Goethe-Institue Barcelona hasta el 15 de diciembre y ofrecerá visitas guiadas, además de una mesa redonda el 5 de noviembre sobre el trabajo de los intérpretes en zonas de conflicto.

El juicio de Núremberg se desarrolló en 4 idiomas --alemán, inglés, francés y ruso--, un hecho que planteaba un importante obstáculo lingüístico, en el que el pionero de la interpretación León Dostert tuvo un papel fundamental en la introducción de la interpretación simultánea en el juicio.

Hizo posible que el juicio avanzase en 4 lenguas y contribuyó al desarrollo de la interpretación simultánea tal como se conoce ahora y la exposición quiere mostrar esa parte "poco conocida" de la historia del proceso.