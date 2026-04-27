La exposición 'Gaudí: Finestres al Futur', acto central del Any Gaudí en el Palau Güell de Barcelona

Exposición 'Gaudí: Finestres al Futur' en el Palau Güell - SERGI RAMOS - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Palau Güell de la Diputación de Barcelona acoge desde el 21 de abril y hasta el 25 de octubre la exposición 'Gaudí: Finestres al Futur', una muestra organizada por el propio Palau en colaboración con la empresa japonesa de productos arquitectónicos, YKK AP, y que es el acto central en el edificio en el marco del Any Gaudí.

La exposición muestra el "atractivo de las ventanas creativas e innovadoras de Gaudí desde distintos ángulos presentando guarniciones de ventanas reales y vidrieras que se usaban antiguamente en sus edificios", informa la Diputación en un comunicado este lunes.

La muestra también expone maquetas y dibujos, así como estudios de distintos investigadores y especialistas y se complementa con un vídeo documental.