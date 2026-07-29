La exposición 'Tecnologia [in]visible' recibe 17.813 visitantes en el Palau Robert de Barcelona

La exposición 'Tecnologia [in]visible' - MWCAPITAL

BARCELONA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Tecnología [in]visible', promovida por Mobile World Capital Barcelona (MWCapital) y la Generalitat de Catalunya, ha recibido 17.813 visitantes en el Palau Robert de Barcelona desde su inauguración el 12 de junio.

La exposición, que es gratuita y muestra el legado generado por el Mobile World Congress Barcelona, podrá visitarse hasta el 27 de septiembre, informa MWCapital este miércoles en un comunicado.

La muestra invita a los visitantes a reflexionar sobre los retos que plantea la digitalización y ha contado con actividades familiaries, talleres para personas mayores y visitas guiadas para jóvenes y estudiantes.