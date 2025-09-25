Expulsados 19 extranjeros "multirreincidentes" que actuaban principalmente en Catalunya

Efectivos de la Policía Nacional en el traslado de 19 delincuentes extranjeros "multirreincidentes" de España - POLICÍA NACIONAL

BARCELONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha expulsado de España a 19 delincuentes extranjeros "multirreincidentes" a los que les constaban numerosos antecedentes policiales y judiciales por diferentes delitos y que actuaban principalmente en Catalunya, informa en un comunicado este jueves.

La Unidad Central de Repatriaciones (UCR) en Madrid --unidad especializada en la dirección y ejecución de expulsiones y devoluciones de ciudadanos extranjeros a sus países de origen-- se coordinó con la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Barcelona y comunicó la organización de un vuelo a Colombia y Perú para repatriarlos a estos países.

Para realizar los desplazamientos desde Barcelona hasta Madrid se coordinó un dispositivo policial que contó con 40 efectivos y 14 vehículos policiales.

Por otro lado, se solicitaron las autorizaciones judiciales de las causas que estas personas tenían pendientes en los diferentes juzgados, así como la realización de los trámites de documentación con los respectivos consulados para que pudiera hacerse efectivo el decreto de expulsión.

Finalmente, realizó el traslado en comitiva, saliendo desde el complejo policial de Zona Franca (Barcelona) y con destino Madrid, donde se procedió a la entrega de los detenidos a la UCR en el Aeropuerto de Madrid-Barajas.