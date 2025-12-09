Expulsados de España tres presos de Girona condenados por agresión sexual y tráfico de drogas

Momento de la expulsión - POLICÍA NACIONAL

GIRONA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha materializado la expulsión a su países de origen a tres hombres que cumplían condena en el Centro Penitenciario de Puig de les Basses, en Figueres (Girona), dos de ellos por agresión sexual y un tercero por tráfico de drogas.

Según explica este martes en un comunicado, uno de los agresores sexuales cumplía condena por juntarse con otros cuatro individuos para acceder por la fuerza a un domicilio particular, portando armas blancas, y sustraer a la propietaria, de 94 años, y a su cuidadora todos sus bienes de valor; además abusaron sexualmente de la cuidadora en presencia de la anciana, causando varias heridas.

El otro agresor sexual fue condenado en sentencia firme por unos hechos en los que él compartía domicilio con una mujer y, "aprovechándose de esta circunstancia", entró sin su permiso en su habitación donde la forzó sexualmente.

El traficante de drogas fue detenido por la Guardia Civil en el Puerto de Algeciras a bordo de un camión procedente de Tánger (Marruecos), donde hallaron un doble fondo con 202 envoltorios de resina de hachís, destinada a la venta y a la distribución.

Tras conocer las circunstancias y situación de los tres presos, el Grupo Operativo de Extranjeros (GOE) de la Comisaría Local de Figueres tramitó los expedientes de expulsión, siendo finalmente expulsados a mediados de noviembre.

Fueron trasladados hasta el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid- Barajas, donde la Unidad Central de Expulsiones y Repatriaciones UCER los escoltó hasta entregarlos a las autoridades de sus países de origen.