Expulsan a 21 multirreincidentes extranjeros que operaban en Barcelona

La Policía Nacional expulsa a 21 ciudadanos extranjeros multirreincidentes - POLICÍA NACIONAL

BARCELONA 1 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha expulsado a 21 ciudadanos extranjeros multirreincidentes que operaban en Barcelona y su área metropolitana, sobre los que constaban "numerosos" antecedentes policiales y judiciales por diferentes delitos graves, informa el cuerpo en un comunicado este viernes.

Estas personas contaban con más de 170 antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio principalmente, como robos con fuerza, con violencia o hurtos, pero también delitos más graves como contra la salud pública, detenciones ilegales o tentativas de homicidio.

Además, siete de los detenidos tenían antecedentes por malos tratos en el ámbito familiar y otro más por agresiones sexuales.

Para llevar a cabo estas repatriaciones fue necesario un trabajo previo para obtener los correspondientes decretos de expulsión de la Subdelegación del Gobierno o una orden de expulsión de la Autoridad Judicial.

Algunas de estas personas se encontraban ingresadas en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Barcelona en tanto se resolvía el procedimiento, mientras que otras fueron detenidas para materializar la salida del territorio nacional.

Finalmente, una vez obtenidas las autorizaciones judiciales y la documentación personal, se estableció un dispositivo de traslado de los detenidos hasta la ciudad de Madrid donde se hizo entrega de los mismos a funcionarios de la Unidad Central de Repatriaciones de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.