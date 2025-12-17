Ezquerra (PSC) defiende la gestión "rigurosa, coordinada y reconocida" del Govern con la PPA

El diputado del PSC en el Parlament Manel Ezquerra ha defendido este miércoles la gestión rigurosa, coordinada y reconocida" del Govern del brote de peste porcina africana (PPA) en Catalunya. - DAVID ZORRAKINO-EUROPA PRESS

BARCELONA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PSC en el Parlament Manel Ezquerra ha defendido este miércoles la gestión "rigurosa, coordinada y reconocida" del Govern del brote de peste porcina africana (PPA) en Catalunya.

Lo ha dicho en una intervención en el Parlament este miércoles tras comparecer el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, por la PPA, y ha destacado la labor de la Conselleria de Agricultura.

"Ha estado al pie del cañón desde el minuto cero, con diálogo constante con los ganaderos, con todo el sector, con los grupos parlamentarios y con los medios de comunicación", ha destacado Ezquerra.

También ha afirmado que "ha habido una coordinación real y efectiva" con la Conselleria de Interior, con los agentes rurales, los Mossos d'Esquadra, Protección Civil, el mundo local y todos los implicados, según él.

"Esta coordinación interdepartamental no es un detalle menor, es lo que ha permitido contener el foco, proteger las granjas y enviar un mensaje claro de rigor y seguridad al país y a Europa", ha añadido.