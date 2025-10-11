La Fageda aumenta un 5% sus pedidos por la afición de la centenaria Maria Branyas por sus yogures

Pese a la vorágine mediática recuerdan su vocación social: "Queremos ser buenos, no grandes"

BARCELONA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fageda, fabricante de yogures y bífidus, postres lácteos, helados y mermeladas, ha aumentado un 5% sus pedidos tras conocerse que Maria Branyas, quien murió con 117 años en 2024, tomaba sus yogures cada día y tenía una microbiota "como la de una niña", explican desde la cooperativa a Europa Press.

Así lo determinó un estudio del Instituto Josep Carreras sobre longevidad que analizó el caso de la supercentenaria catalana, liderado por el jefe del grupo de Epigenética del Cáncer del centro, Manel Esteller, y estas conclusiones pronto llegaron a la prensa internacional.

"Empezamos a notar un 'boom' de llamadas hace un par de semanas, cuando la prensa británica, como 'The Times, recogió el estudio sobre la longevidad de Maria Branyas, y en dos semanas hemos recibido las mismas consultas que en un año", destaca la responsable de comunicación de La Fageda, Esther Carreras.

Apunta que en las últimas semanas han recibido 400 consultas, algunas procedentes de Reino Unido y Estados Unidos, que han contribuido en parte a este aumento de pedidos, de unos 80.000 envases más, inesperados para esta cooperativa afincada en la Garrotxa (Girona).

Sin embargo, Carreras hace hincapié en que La Fageda es un proyecto vinculado a la economía social, sin ánimo de lucro y con la misión de mejorar las vidas de colectivos vulnerables de la Garrotxa: "No utilizaremos esta vorágine mediática para expandirnos en el mercado: queremos ser buenos, no grandes", ha remarcado.

DE TWITTER AL MUNDO

En diciembre de 2022, Maria Branyas explicó a través de su perfil de X (antes Twitter), Super Àvia Catalana, que consumía los yogures La Fageda, asegurando que "es un yogur natural, sabroso, cremoso y con un sabor especial de dignidad, autoestima y confianza".

"Si os adentráis en su historia, descubriréis que es el yogur más singular que existe por la procedencia, el propósito, el compromiso y sus valores. Desde hace 20 años es mi maná celestial. El mejor yogur del mundo. Da vida, es vida", escribió en esa red social.

En respuesta, Carreras reserva para la ciencia determinar si los yogures La Fageda han tenido incidencia en la longevidad de Branyas, pero sostiene que el consumo de yogures, de alguna forma, "ha contribuido a su salud".

UNA VIDA "TRANQUILA"

Nacida en San Francisco (Estados Unidos) en 1907, María Branyas fue enfermera en un hospital de campaña durante la guerra civil y después continuó ejerciendo de enfermera y de asistente de su marido, el médico Joan Moret, con el que estuvo casada 40 años y tuvo tres hijos.

Aseguraba no haber fumado nunca, tomar un yogur diario (probióticos), dar paseos con sus amigas y, en general, tener una vida "tranquila".

Falleció el 20 de agosto de 2024 siendo considerada la persona más longeva del mundo tras la muerte en enero de 2023 de la monja francesa Lucile Randon --de 118 años-.

YOGURES CON UN TRASFONDO INCLUSIVO

Fundada en 1982 por el psicólogo Cristóbal Colón, la cooperativa La Fageda fue creada con el ánimo de dar una oportunidad laboral a personas con discapacidad intelectual y trastorno mental, así como con colectivos en riesgo de exclusión.

Actualmente, el fabricante de yogures cuenta con un equipo humano de algo menos de 700 empleados, de los cuales la mitad son asalariados y, de estos, unos 170 se encuentran en situación de vulnerabilidad y han pasado por un proceso de inmersión para conocer los valores del proyecto.

En 2024, registró un beneficio neto superior al millón de euros tras dos años consecutivos de pérdidas, "causadas sobre todo por el incremento de precios de las materias primas y los costes energéticos", debido al incremento de sus ventas, que ascendieron a 31,6 millones.