Fallece el expresidente del Port de Tarragona Antoni Pujol a los 84 años

Archivo - Placa conmemorativa en la plaza de Antoni Pujol en el Port de Tarragona - ALBA MARINE - PORT DE TARRAGONA - Archivo

TARRAGONA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Port de Tarragona entre 1987 y 1995, Antoni Pujol, ha fallecido este domingo a los 84 años, informa el enclave en un comunicado este lunes.

La Autoridad Portuaria de Tarragona ha lamentado el traspaso de Pujol y el presidente del Port, Santiago Castellà ha realizado este lunes una ofrenda floral en la plaza que lleva el nombre de Pujol, en el cruce entre el Moll de Costa, el Serrallo y el Pont de la Petxina.

El Port ha destacado que su presidencia "estuvo marcada por una modernización del Port", con la construcción de los muelles de Andalusia y Galícia, la compra de los terrenos de la Zona d'Activitats Logístiques (ZAL) y la reconversión de los espacios del Moll de Costa.

Castellà ha asegurado que Pujol "ha dejado una imprenta imborrable en la historia" del enclave y ha dicho que fue una de las personas que mejor supo imaginar el futuro de la infraestructura.

"Su legado más preciado es su capacidad para entender que el Port debía mirar también hacia la ciudad y hacia las personas", ha añadido el actual presidente.