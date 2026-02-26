Fallece un motorista de 49 años en un accidente con un camión en la Zona Franca de Barcelona

Archivo - Unos sanitarios trabajan en una ambulancia en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 49 años ha fallecido este miércoles sobre las 15.15 horas tras verse implicado en un accidente con un camión a la altura de la calle de la letra L de la Zona Franca de Barcelona.

Debido al siniestro, el motorista resultó gravemente herido y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) lo traslado a un centro hospitalario, donde falleció poco después, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Esta es la cuarta víctima mortal en un siniestro de tráfico en la ciudad en 2026.