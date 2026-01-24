La falta de inversiones y ejecución impacta en el estado de las infraestructuras, según expertos

Trenes sin servicio en la Estación de Francia de Barcelona tras el accidente en Gelida (Barcelona) - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La falta de inversiones en infraestructuras y el poco porcentaje de ejecución de estas inversiones que ha habido en Catalunya en las últimas décadas ha tenido un impacto en el estado de estas infraestructuras, han señalado expertos a Europa Press.

El economista y catedrático de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Oriol Amat, ha lamentado que los economistas hace años que alertan de que el Estado "presupuesta poco" en Catalunya y que la ejecución está siempre alrededor del 40% o el 50%.

"Esto afecta al estado de la red y ya hace muchos años que hay muchos problemas en Rodalies y en otras infraestructuras", ha añadido.

Por su parte, el profesor de Estudios de Economía y Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) e investigador del grupo Urbanlog, Eduard Álvarez, ha destacado que el actual escenario es que "el Gobierno no invierte en infraestructuras y la operadora tiene el monopolio y tampoco lo hace".

Álvarez ha señalado que la Comisión Europea ha reclamado que se instaure una euroviñeta para el uso de autopistas que debería destinarse al mantenimiento de la red de carreteras, y ha lamentado que "tampoco se hace".

MANTENIMIENTO REGULAR

Álvarez ha hecho hincapié en que la red de Rodalies fue construida durante el siglo XIX y que en las últimas décadas "se ha construido muy poco", y que los parámetros de diseño han cambiado; las curvas, demasiado cerradas o peraltes, provocan que los trenes puedan circular a menor velocidad de la que deberían.

"Si el tren se construyó hace 150 años, los puentes, los muros, la catenaria y las vías, también. Y en la vía se hace mantenimiento, pero en los muros de contención, no", ha dicho.

Por ello, ha subrayado la necesidad de ir haciendo actuaciones puntuales de rectificación que, "si se hace durante el tiempo, tienen un impacto limitado, pero si estás 50 años sin tocar nada, tienes cortes de seis meses".

Ha añadido que "si dejas que la infraestructura funcione hasta que falla, los problemas vienen de golpe y tienes el servicio cortado durante vete a saber cuánto tiempo".

GESTIÓN

Amat ha señalado que, además de un tema de inversión, la solución a los problemas también pasa por la buena gestión: "Si ponemos mucho dinero y hay una mala gestión, tampoco arreglamos nada".

Por otro lado, ha señalado que el déficit de inversiones y el estado de las infraestructuras afectan al bienestar de las personas y a la competitividad del país, y ha lamentado que algunas empresas han evitado invertir en Catalunya por la falta de Corredor Mediterráneo.

El catedrático también ha recordado que el Estatut d'Autonomia recoge que la inversión del Estado en infraestructuras en Catalunya debe ser el mismo porcentaje que el peso de Catalunya en el producto interior bruto (PIB) de España, que "está alrededor del 19% y la inversión, del 6% o el 8%. Esta cláusula no se ha cumplido nunca".