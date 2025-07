Familia de la empleada de la limpieza fallecida en Barcelona: "No queremos que vuelva a pasar"

Si la autopsia determina muerte por calor denunciará al Ayuntamiento y a FCC

La familia de la trabajadora municipal de la limpieza, Montse Aguilar, quien murió el pasado 28 de junio tras completar su turno de trabajo, ha asegurado que su muerte se podría haber evitado porque llevaba días encontrándose mal por el calor, y ha pedido justicia por ella: "No queremos que vuelva a pasar más".

En rueda de prensa desde la sede de CGT en Barcelona, la hermana de la fallecida, Clara Aguilar, ha criticado que el Ayuntamiento todavía no se haya puesto en contacto con la familia para trasladarles las condolencias: "No me la van a devolver. Nos tratan como números y no como a personas".

En este sentido, Aguilar ha anunciado que están esperando los resultados de la autopsia judicial, y en caso de que esta determine que murió por un golpe de calor, la familia denunciará penalmente a la empresa de limpieza (FCC), así como al Ayuntamiento.

Asimismo, ha explicado que el 16 de julio a las 18 horas se concentrarán ante la sede de FCC para protestar por la muerte de Montse.

16 RESOLUCIONES EN 5 AÑOS

Por otro lado, el delegado de prevención de CGT en el consistorio, Ramon Samblas, ha asegurado que la muerte de Montse era "totalmente evitable", ya que las condiciones en las que trabajó ese día ya habían sido denunciadas previamente.

De hecho, Samblas ha cifrado en 16 las resoluciones con diversos requerimientos y sanciones a la empresa en los últimos cinco años por parte de Inspección Laboral, todas ellas relacionadas con las condiciones de trabajo en situaciones climatológicas adversas por calor extremo, ha explicado.

Una de las resoluciones en 2023 constataba que la empresa debía realizar una evaluación de las condiciones ambientales a las que estaba expuesta la plantilla, y otra del mismo año indicaba que los uniformes --de 100% poliéster-- eran "poco transpirables y calurosos".

Por otro lado, en agosto de 2024 también se produjo un requerimiento para que la empresa suministrara agua a los empleados e instalará refrigeradores en las oficinas.

VERANO

Sobre la posibilidad de que se puedan producir más episodios de calor durante este verano, Samblas ha afirmado que la semana pasada se produjeron casos de golpes de calor entre trabajadores, y que algunos requirieron de asistencia sanitaria.

Ha añadido también que CGT ha recibido informaciones de trabajadores que explican la dificultad que tienen para conseguir volantes de asistencia a la mutua de accidentes de trabajo.

"A la hora de externalizar el servicio no se externalizan las responsabilidades", ha considerado Samblas, quien ha preguntado al Ayuntamiento si esta situación es un incumplimiento o no de los servicios que tiene contratados.