La familia del muerto atropellado en Empuriabrava (Girona) pide quitar el carné al sospechoso

La acusación recoge firmas para pedir al Congreso endurecer las condenas

GIRONA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Familiares del chico de 19 años que conducía un patinete eléctrico cuando murió atropellado en Empuriabrava (Girona) en octubre han anunciado este lunes un recurso contra la decisión judicial de devolver el carné de conducir al otro conductor implicado en el accidente, que a raíz del siniestro y hasta hace dos semanas tenía prohibido conducir.

En una rueda de prensa junto a la madre del chico, Mónica Hernández, los abogados Daniel Vosseler y Álvaro Machado han explicado que prevén presentar el recurso este mismo lunes para que se le vuelva a retirar el carné cautelarmente.

Con este recurso quieren anular el auto de la Audiencia de Girona que la semana pasada aceptó la petición del investigado y dejó sin efecto la medida cautelar que le había impuesto la jueza instructora para retirarle el carné.

Para los abogados, que ejercen la acusación particular en la causa en representación de la madre del chico, al devolverle el carné "no se han tomado en cuenta todas las pruebas que había", y tachan de desafortunada la decisión de la Audiencia de Girona.

En concreto, Vosseler se ha referido a los datos de la 'caja negra' del coche, y que según ha contado están recogidos en el atestado de los Mossos d'Esquadra.

Ha asegurado que, al acercarse al patinete que conducía el chico --le embistió por detrás-- el sistema de seguridad del coche hizo señales acústicas y visuales para avisar, y el conductor "en vez de frenar, aceleró aún más".

"Solo cuando el vehículo detecta la anarquía del conductor, el vehículo efectúa una frenada de emergencia, que es la única reducción de velocidad que se produce en este accidente", y también haciendo referencia a los datos de la 'caja negra' ha asegurado que el hombre pisó el acelerador antes del choque.

También ha asegurado que al hombre se le hicieron dos pruebas de alcoholemia después del accidente, dando como resultado 0,40 y 0,38, aunque el auto que le devuelve el carné solo menciona el segundo.

Vosseler ha recordado que el conductor se fue del lugar del accidente y esto "ya es un delito" en sí mismo que puede implicar penas de hasta cuatro años de prisión.

AUTO

En cambio, el auto de la Audiencia de Girona, consultado por Europa Press, considera que el accidente ocurrió "esencialmente porque el patinete no respeta la señal de stop a la que también está sometida su circulación", aunque la acusación lo rechaza porque afirman que cuando el coche chocó contra él ya se había incorporado al tráfico.

Al resolver devolverle el carné, el tribunal recuerda que conducir con una tasa de alcohol de 0,38 "solo determina una infracción administrativa, nunca infracción penal".

PIDEN ENDURECER PENAS

Machado ha contado que han empezado una recogida de firmas para pedir al Congreso una reforma legislativa "para introducir el dolo cuando haya conducción temeraria y alcohol o drogas", para que estos casos no se consideren una imprudencia sino un homicidio y conlleven penas más altas.

La madre del chico, Mónica Hernández, ha dicho sentirse "abandonada por la justicia" tras éste auto de la Audiencia de Girona, y ha lamentado tener que encontrarse por la calle con el sospechoso o verlo conduciendo.

"Vivimos todos en Empuriabrava y no me lo he encontrado por casualidad sino que una vez vino a buscarme, me siguió hasta casa" en un coche que conducía otra persona, ha asegurado.