Familia Torres celebrará la vendimia con una jornada gastronómica en septiembre

BARCELONA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La bodega Familia Torres celebrará su fiesta de la vendimia con una jornada centrada en el vino y la gastronomía el próximo 14 de septiembre en la Masia Mas Rabell, en el municipio de Sant Martí Sarroca (Barcelona).

Según ha informado este miércoles en un comunicado, la actividad consistirá en "una comida amenizada con música en directo y la posibilidad de participar en un taller de vendimia".

La propuesta gastronómica, elaborada por el chef del restaurante El Celleret Sergi Millet, se basará en productos de proximidad y platos típicos de la región, maridados con una selección de vinos ecológicos del Penedès (Barcelona).

Los vinos seleccionados para la ocasión son Clos Ancestral blanco y tinto, elaborados con variedades ancestrales recuperadas por Familia Torres y adaptadas al cambio climático, y el rosado Jean Leon 3055 rosé.

Los visitantes también podrán participar en un taller familiar para "vivir la vendimia de primera mano" a través de un cuento de vendimia para niños y adultos.