Las familias numerosas y monoparentales catalanas ya pueden descargar su ceritificado en internet

Archivo - La consellera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los mayores de 16 años catalanes de una familia monoparental o numerosa reconocida pueden descargar el certificado de vigencia individual directamente desde la web de la Generalitat mediante idCat Móvil o otros certificados digitales.

Ya no tendrán que ir a una oficina de atención ciudadana para tener este justificante, que sirve para acceder a descuentos, por ejemplo, en la matrícula de estudios universitarios o de formación profesional, transporte, actividades culturales o bonificaciones, informa este sábado en un comunicado este sábado el Departament de Derechos Sociales, que encabeza Mònica Martínez Bravo.

El certificado incluye el nombre y apellidos del titular, número del título, número actual de hijos beneficiarios, categoría del título, condición de los titulares del certificado (titular o hijo beneficiario) y fecha de vigencia del título.

Para descargar el certificado hay que entrar en el área privada de la web, identificarse con certificado digital y seleccionar la opción 'Obtener un justificante' (en cambio, aún hace falta pedir presencialmente o en la web de trámites el certificado con la identificación de todos los miembros de la familia o uno histórico).

REFORMA ADMINISTRATIVA

Esta es una de las medidas de la Generalitat para reformar la administración con el fin de agilizar trámites, reducir burocracia y simplificar procesos.

El Govern trabaja para reformar más de 170 trámites y uno de los más solicitados es la expedición de carnets de familia.