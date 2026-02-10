Fapaes pide que el 6% del presupuesto destinado a educación vaya "a la red de escuelas públicas"

Archivo - Una persona se manifiesta con una pancarta durante la huelga de profesores en 2023, en Barcelona. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federació d'Associacions de Famílies d'Alumnes de Centres d'Educació Pública de Catalunya (Fapaes) ha pedido el cumplimiento de que el 6% del presupuesto se destine a educación, con la condición clara e irrenunciable, textualmente, "de que estos recursos vayan destinados la red de escuelas públicas".

"Dotar a nuestras escuelas e institutos de mejores condiciones estructurales, reducir los ratios, posibilitar desdoblamientos docentes que permitan la implantación real y efectiva de un modelo de educación inclusiva y garantizar unas condiciones laborales dignas para el profesorado sólo será posible si se dejan de drenar fondos públicos hacia las entidades concertadas", ha añadido este martes en un comunicado compartido en la red social Instagram.

La entidad también ha mostrado su apoyo a la huelga docente convocada para el próximo miércoles 11 de febrero y asegurado que "no podemos más que expresar nuestra solidaridad y reafirmar el compromiso de acompañarlos en la lucha para mejorar las condiciones".