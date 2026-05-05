La farmacéutica Zambon traslada su sede a un edificio nuevo en Sant Cugat (Barcelona)

Imagen del edificio Vidur Center, en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) - CBRE

BARCELONA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La compañía farmacéutica Zambon ha trasladado sus oficinas corporativas al edificio Vidur Center, ubicado en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), informa la empresa de consultoría CBRE, que ha asesorado en la operación, este martes en un comunicado.

Zambon es la primera compañía en instalarse en el edificio, donde ocupará 2.500 metros cuadrados, tras lo cual aún mantiene otros 7.000 metros cuadrados en comercialización.

La farmacéutica ha valorado que el cambio de oficinas permitirá a los equipos de Zambon trabajar de manera más conectada gracias a las características del edificio de nueva generación, mientras que desde la consultora defienden que "confirma la evolución del mercado de Sant Cugat hacia espacios más innovadores y eficientes" que impulsen la colaboración, la productividad y el talento.