Fecac pide al CAC y TV3 restituir "el honor de la Virgen del Rocío" tras el 'gag' de 'Està passant'

BARCELONA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Catalunya (Fecac), Daniel Salinero, ha pedido al Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) y a TV3 "la restitución del honor de la Virgen del Rocío" después del 'gag' en el programa 'Està passant'.

En un comunicado, ha pedido disculpas públicas por el 'gag', que parodiaba a la Virgen del Rocío, al que se han referido como una mofa de "muy mal gusto y en forma de parodia que merece la más enérgica repulsa".

Ha considerado que la televisión pública catalana no es respetuosa con las creencias religiosas, y ha añadido: "Hace mucho tiempo que ya no es 'la Nostra'. Ahora, mucho menos. Así no se une a un país".