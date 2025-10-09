La FECC asegura que un 80% de la escuela concertada acoge a más de un 10% de alumnos vulnerables

Archivo - Varios niños en las mesas de colegio, en una imagen de archivo - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

Ruiz (FECC): "No se puede obligar a las familias vulnerables a ir a una escuela que no han elegido"

La Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC) ha asegurado que un 80% de la escuela concertada acoge a más de un 10% de alumnos de NESE B, es decir, los que tienen necesidades educativas específicas derivadas de situaciones socioeconómicas o socioculturales desfavorecidas.

Se trata de datos de la FECC que ha compartido en un comunicado de este jueves, después del informe de la Fundació Bofill que afirmaba que un 31% de centros educativos concertados de Catalunya "aún segregan" a este tipo de estudiantes.

Según la fundación, un 50,6% de los centros de iniciativa social escolariza entre un 10% y un 30% de alumnado NESE B, y un 27,1% a más del 30%; recuerda que el Pacto contra la segregación escolar se aplica desde 2021 de manera escalonada y que "hasta el curso pasado solo ha llegado al segundo ciclo de Infantil y ESO".

En un audio enviado a los medios de comunicación, la secretaria general de la FECC, Meritxell Ruiz, ha considerado que "lo que realmente segrega es que la educación no sea gratuita" y considera que se acabaría la segregación haciendo que toda la enseñanza fuera gratuita, igual que ocurre en la sanidad.

RESERVA DE PLAZAS

La FECC asegura que a todas las escuelas concertadas se les aplica el mínimo del 2% de reserva de plazas para alumnado NESE B, como marca la normativa, pero que "son las familias vulnerables las que escogen donde se matriculan".

Ruiz insiste en que las escuelas que acogen menos del 10% de alumnado NESE B cumplen la normativa: "Todas tienen una reserva del 2% de plazas para alumnado vulnerable, es el departamento que en todas las escuelas hace esta reserva. Si no las tienen llenas es porque no hay familias que las hayan escogido. No se puede obligar a las familias vulnerables a ir a una escuela que no han elegido".

"Lo que condiciona más la segregación escolar, a parte de la infrafinaciación, es la segregación residencial. En Catalunya tenemos centros públicos y concertados que no llegan al 10% de alumnado vulnerable, pero es por la realidad social del municipio o del barrio donde están. Lo que no puede hacer la escuela es arreglar esta segregación residencial", añade.

Por último, sobre la reducción de ratios, la FECC señala que es una cuestión de financiación, ya que "el departamento no financia la reducción de ratios en la concertada, como sí hace en los centros de titularidad pública".