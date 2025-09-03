La FEGP se asocia a Pimec para fortalecer el tejido empresarial del Garraf y el Penedès (Barcelona)

El presidente de Pimec, Antoni Cañete, y la presidenta de la FEGP, Neus Lloveras - PIMEC

BARCELONA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federació Empresarial del Gran Penedès (FEGP) se ha asociado a Pimec con el objetivo de fortalecer el tejido empresarial de las comarcas del Garraf y el Penedès (Barcelona), según ha informado la patronal en un comunicado de este miércoles.

Ambas entidades colaborarán conjuntamente para "reforzar el apoyo a las empresas y profesionales autónomos, así como para potenciar su presencia y representatividad institucional".

El acuerdo contempla, entre otras acciones, la coorganización de actos y proyectos y poner a disposición de la FEGP los programas y servicios de la patronal en distintos ámbitos.

El presidente de Pimec, Antoni Cañete, ha destacado que la unión les "permitirá fortalecer la representación de las pymes y los profesionales autónomos del territorio".

Por su parte, la presidenta de la FEGP, Neus Lloveras, ha celebrado el acuerdo: "Buscamos sinergias y alianzas que nos hagan más fuertes y eficientes".