Feijóo afirma que Rufián le felicitó por su discurso de investidura

Montilla, Feijóo y Sirera en el evento - Kike Rincón - Europa Press

Sobre Puigdemont: "En los contactos no personales ni directos, pero sí indirectos, no nos ha mentido"

BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este miércoles que el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, le felicitó por su discurso de investidura, aunque después ERC no quiso reunirse con los populares, a diferencia de Junts.

"Antes de las elecciones (ERC) decía que tenía interés en hablar con nosotros, pero después no. Y Rufián me felicitó por mi discurso de investidura", felicitación que ha calificado como síntoma de normalidad política, ha dicho en el Fórum Europa Tribuna Catalunya, y ha confiado en que esto no moleste ni perjudique a Rufián.

Feijóo ha afirmado que sí se reunió con Junts porque el propio partido quiso hablar con él, y ha añadido que entre Junts y PP hay más coincidencia en materia económica que la que puedan tener PSOE y Sumar.

En los contactos con Junts, según él, les plantearon la demanda del catalán en el Parlamento Europeo y en el Congreso, así como un proyecto de ley de amnistía: "Y tuvimos que decirles que no podíamos hacerlo".

Al preguntársele si conoce personalmente al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, ha respondido que se conocieron cuando él presidía Galicia aunque no ha tenido la ocasión de hablar "mucho" con él.

"Hay otros que mienten mucho, y Puigdemont todo el mundo sabe lo que pide. A mí, desde luego, en los contactos no personales ni directos, pero sí indirectos, no nos ha mentido", ha recalcado Feijóo, que lo considera un valor en el marco de la política.

Pese a todo, ha dejado claro que no comparte los planteamientos del expresidente catalán y eurodiputado de Junts porque, en su opinión, no son buenos para Catalunya, y le ha instado a cumplir sus "asuntos pendientes" con la justicia.

CONSELL DE LA REPÚBLICA

Después de que las bases del Consell de la República (CdRep) avalaran promover el bloqueo de la investidura de Pedro Sánchez (PSOE) con un 74,9% de votos, Feijóo considera que es un resultado "contundente" pero desconoce la trascendencia que puede tener.

Además de avisar de que se ha ahondado en la desafección en Catalunya, ha abogado por "normalizar las relaciones, desde la discrepancia, con el nacionalismo catalán" para poder mejorar el bienestar de los catalanes.

"NACIONALIDAD HISTÓRICA"

Al preguntársele si aceptaría el reconocimiento de Catalunya como nación, ha respondido que es una "nacionalidad histórica" y que los catalanes así lo avalaron cuando votaron la Constitución.

"No creo que haya una denominación que concite tanto consenso como el de la nacionalidad histórica. ¿De verdad que esto nos va a separar y dividir?", ha preguntado.

En cuanto a la solicitud sobre la oficialización del catalán en la UE, ha dicho que imagina qué deben de opinar el resto de ministros de exteriores europeos teniendo en cuenta el contexto de guerra en Ucrania y en Oriente Medio: "Si tienen un problema para ser investido tras perder las elecciones, no nos meta este problema aquí. No traiga este problema interno de España".

Según Feijóo, su partido es bilingüe, por lo que defienden el catalán y el castellano, por lo que considera que es "otra falsedad" afirmar que tienen un problema o están en contra del catalán.