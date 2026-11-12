Feijóo se compromete en Girona a "devolver la autoridad" a las fuerzas de seguridad

Alberto Núñez Feijóo, Cuca Gamarra y Diana Moya se reúnen con sindicatos y asociaciones profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. - PP

GIRONA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido este jueves en Girona ante sindicatos y asociaciones profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a "devolver la autoridad" a los agentes y asegurar que el futuro Gobierno estará al lado de quienes levantan España y enfrente de quienes la destrozan.

En la reunión, en la que ha estado acompañado por la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, y la número uno al Congreso por Girona, Diana Moya, Feijóo ha aludido a los altercados registrados este miércoles para asegurar que "la calle no es de los violentos ni de quienes alientan o consienten la violencia, sino de todos los españoles", informa el PP en un comunicado.

El líder popular, que ha iniciado el encuentro trasladando sus condolencias a los compañeros del agente fallecido en Oviedo y deseando la pronta recuperación del policía gravemente herido, ha afirmado que tomará las decisiones necesarias "para que la mayoría pacífica, honrada y que cumple pueda vivir tranquila".

PROFESIÓN DE RIESGO Y EQUIPARACIÓN

El dirigente del PP ha sostenido que España tiene una deuda con los agentes que debe saldarse mediante el reconocimiento expreso de la Policía Nacional y la Guardia Civil como profesión de riesgo, la culminación del acuerdo de equiparación salarial, la actualización de dietas y la garantía de una protección jurídica real.

En este sentido, ha presentado el plan de seguridad del PP basado en cinco ámbitos, que incluye el endurecimiento del Código Penal contra los desórdenes violentos, la recuperación del agravante por actuar con el rostro oculto y la multiplicación por cinco de las multas por vandalizar el espacio público hasta los 3.000 euros.

La propuesta contempla también castigar a las bandas que utilicen a menores para delinquir y reforzar la lucha contra la multirreincidencia y la ocupación con el fin de asegurar que "quien la hace, la paga".

MÁS EFECTIVOS EN CATALUNYA

Asimismo, Feijóo ha abogado por que el Estado vuelva a tener plena presencia en toda Catalunya mediante el incremento de efectivos de Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos d'Esquadra, además de comprometerse a revertir decisiones como la retirada del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de l'Estartit (Girona).

Por último, ha apelado a su experiencia "de más de tres décadas de servicio como garante de una nación más segura" y ha recalcado que la libertad necesita orden y que la violencia debe tener consecuencias más contundentes.