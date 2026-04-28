Feijóo cree que el decreto de alquileres "va en contra de los ciudadanos" porque sube los precios

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. - PARTIDO POPULAR

TARRAGONA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que el decreto ley de vivienda que incluye la prórroga de los contratos de alquiler "va en contra de los ciudadanos porque incrementa el precio de la vivienda de alquiler y en compra como consecuencia de que disminuye la oferta".

Lo ha dicho en declaraciones a la prensa este martes en Ascó (Tarragona) al preguntársele por la previsible falta de apoyos para el decreto, ante el rechazo expresado por el PP, Vox y Junts, y Feijóo ha indicado que la política de vivienda del Gobierno "ha sido derogada varias veces por el Congreso".

Ha dicho que, mientras el Gobierno votará a favor de que sigan subiendo los precios, el PP lo hará para disminuir los precios del alquiler, de la compra, para construir más y dar más seguridad jurídica, y ha recordado que el Congreso ha admitido a trámite el plan de vivienda de los populares.

"Ni siquiera el Partido Socialista está posicionándose a favor del fondo de este decreto, y quiere dejar a sus socios solos, como lo ha dejado en el Consejo se Ministros, donde a regañadientes el Partido Socialista lo aprueba", ha dicho en referencia a Sumar.

Feijóo ha recetado ofertar más viviendas y dar seguridad a los propietarios de que cobrarán sus alquileres para que los inquilinos tengan una rebaja en el precio: "Si no, lo que estamos observando es que el precio de la vivienda en alquiler y nueva sube entre un 50 y un 60% en los últimos años".