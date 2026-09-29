Feijóo dice que si gobierna no le va a "temblar el pulso" para mejorar la competitividad empresarial

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante un encuentro con Cecot en Terrassa (Barcelona) - Kike Rincón - Europa Press

"El Gobierno lleva haciendo caja muchos meses con la inflación"

TERRASSA (BARCELONA), 29 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que si gobierna no le va a "temblar el pulso" para mejorar la competitividad empresarial con un plan nacional que ha dicho que presentará antes de las elecciones generales.

Lo ha dicho en durante un encuentro con la patronal Cecot en Terrassa, ante su presidente, Xavier Panés, y al que también han asistido el presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, y el secretario general, Juan Fernández.

Feijóo ha asegurado que "cuando uno forma gobierno no para gobernar sino para mantenerse en el poder, al final no gobierna ni gestiona los problemas de la gente y lo que hacen esos problemas es acelerarse".

Lo ha dicho tras criticar la falta de Presupuestos del Estado, que ve como "la norma" en las legislaturas del presidente Pedro Sánchez, y ha advertido a los empresarios catalanes de que se trata de una burla del Ejecutivo a los contribuyentes.

BAJADA DE IMPUESTOS "URGENTE"

El líder de los populares ha alertado de la pérdida de poder adquisitivo y ha insistido en que bajar los impuestos es "urgente", por lo que ha afirmado que su intención es actualizar algunas rebajas fiscales.

"El Gobierno lleva haciendo caja muchos meses con la inflación", ha criticado, y ha defendido que en España debe merecer la pena trabajar y que las empresas apuesten por su crecimiento.

Finalmente, ha subrayado que "Catalunya merece una mejor financiación" y ha instado a abordar esta cuestión hablando tanto de ingresos como de gastos.

Y ha recordado que los catalanes son quienes pagan más impuestos en toda España con "16 impuestos que no existen en el resto de las comunidades autónomas", por lo que empresarios y autónomos de Catalunya tienen, según él, menos capacidad de competitividad.