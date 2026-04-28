Feijóo pide en Ascó (Tarragona) alargar la vida de las nucleares ante el "boicot ideológico" a esta energía

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en una foto de archivo- Eduardo Parra - Europa Press

Afirma que si se prescinde de la energía nuclear "habrá más apagones" como el de hace un año

TARRAGONA, 28 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este martes, un año después del apagón eléctrico, alargar la vida de las centrales nucleares ante lo que considera un "boicot ideológico" a esta energía.

"Estoy aquí para comprometerme con esta energía limpia y con que la política energética no cargue el bolsillo de los ciudadanos y permita la viabilidad de las industrias", ha dicho en declaraciones a periodistas tras visitar la central nuclear Ascó I y II, en Ascó (Tarragona).

Ha afirmado que la nuclear es una energía firme, clave en el 'mix' energético cuando las renovables fluctúan: "Lo vimos con el apagón, quisieron ocultarlo pero desde el primer día sabían que la ausencia de energía nuclear era una de sus causas".

ASEGURAR EL SUMINISTRO ENERGÉTICO

El dirigente popular ha argumentado no cerrar las centrales nucleares para asegurar el suministro energético; para "no disparar la factura de la luz"; para generar empleo y fijar población en zonas despobladas, y para contribuir con esta energía a los objetivos de descarbonización dentro de la Unión Europea.

Ha tildado de "hipócrita llevarse las manos a la cabeza por la despoblación de las zonas más rurales y después cerrar las industrias que fijan población y dan empleo en esas zonas" y ha defendido que la nuclear es una energía limpia y necesaria para la transición energética.

"MÁS APAGONES" Y SUBIDA DE PRECIOS

Así, ha afirmado que si se prescinde de la energía nuclear "habrá más apagones" como el de hace un año y subirá el precio de la luz porque, ha dicho, será el gas el que fije los precios.

"En Catalunya se estima que alargar la vida útil de las centrales en 10 años ahorraría 5.400 millones de euros al sistema eléctrico", y ha sostenido que familias, autónomos, pymes y sector industrial no tienen que pagar lo que considera un planteamiento ideológico por parte del Gobierno.

Y ha concluido: "Mi compromiso es para toda España, ni por territorios ni a cambio de investiduras ni a cambio de chantajes. Insisto, energía nuclear sí, energía limpia sí, y no al cierre de las centrales nucleares por cuestiones ideológicas".