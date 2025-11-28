Feijóo pide ante Foment los votos de "los suyos" para que prospere una moción de censura a Sánchez

El presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante un acto en Barcelona - KIKE RINCON - EUROPA PRESS

BARCELONA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este viernes ante Foment del Treball los votos de "los suyos" para que prospere una moción de censura al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En un acto de la patronal catalana encabezado por su presidente, Josep Sánchez Llibre, el líder popular ha subrayado textualmente que no le "faltan ganas" para presentar la moción, sino los votos necesarios para hacerlo.

"En esta sala seguro que hay muchas personas que han votado a Junts, no sé si hay muchas o pocas que han votado a ERC, pero estoy convencido de que la mayoría de personas no comparten la deriva económica, legislativa, ni siquiera ética que esta siguiendo el Gobierno", ha dicho ante los empresarios.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)