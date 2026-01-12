Feijóo (PP) afirma que si gobierna vinculará la financiación autonómica al incremento de viviendas

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (c), y la vicesecretaria de Regeneración del Partido Popular, Cuca Gamarra (d), a su llegada al comité de dirección nacional del PP, en el Hotel Grand Marina, a 12 de enero de 2026, en Barcelona - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que si lidera el próximo gobierno de España vinculará la financiación autonómica al incremento del número de viviendas por parte de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Lo ha dicho en un acto tras reunir el Comité de Dirección del partido en Barcelona, en el que ha presentado un Plan estratégico de vivienda ante la escasez, los "altos impuestos", la inseguridad jurídica y la ocupación ilegal, la demanda concentrada en determinadas zonas y los salarios bajos que no alcanzan para los alquileres.

Feijóo ha criticado el modelo de financiación pactado entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ERC, y ha asegurado: "Es inaceptable que Pedro Sánchez haya rehabilitado al señor Junqueras como el ministro de Hacienda del Gobierno de España".

