FemVallès celebra el impulso de la Ronda Nord y pide tener un papel activo en los estudios

BARCELONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

FemVallès ha celebrado el anuncio del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, sobre el avance de los estudios para construir la Ronda Nord y ha pedido tener un papel activo en los estudios "para garantizar la mejor solución para el territorio", en un comunicado este jueves.

El presidente de la entidad, Antoni Abad, ha explicado que esta infraestructura es estratégica para el Vallès (Barcelona), ya que "mejorará la movilidad, reducirá la congestión urbana y reforzará la competitividad de los polígonos industriales".

Ha recordado que varias entidades han realizado propuestas técnicas y estratégicas sobre la Ronda Nord y que las pondrán a disposición del Govern.

Abad ha subrayado la necesidad de que la infraestructura se planifique con visión metropolitana e integradora, y que considere el transporte público y la movilidad multimodal.

"Solo con rigor técnico, diálogo con el territorio y visión global se podrá definir la mejor alternativa para el Vallès y para su tejido económico y social", ha dicho.