Fernández (PP) acusa al Gobierno de liderar un 'procés' "hacia la España confederal plurinacional"

Archivo - El líder del PP catalán, Alejandro Fernández - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de liderar un "procés' español hacia la España confederal plurinacional", que ve más grave que el 'procés' catalán del 2017.

Lo ha dicho en un desayuno informativo de Nueva Economía Forum este lunes en Barcelona, que ha presentado la portavoz adjunta del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, y en el que Fernández ha afirmado que los acuerdos Generalitat-Gobierno buscan "el desmantelamiento del Estado en Catalunya".

Ha asegurado que solo quedarían por traspasar a la Generalitat una agencia tributaria propia y un poder judicial propio, cuestiones que, según él, desea el independentismo catalán para "tener impunidad absoluta para hacer lo que tengan que hacer si deciden volverlo a hacer", en referencia al 1-O.

"En 2017 el 'procés' catalán hacia la independencia fue liderado por el separatismo y la extrema izquierda. El 'procés' español hacia la España confederal plurinacional está liderado por el PSOE y el Gobierno de España actual. Por tanto, es más grave", ha expresado.

Fernández también ha acusado a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, de hacer en la Cámara baja "lo mismo que hacían Laura Borràs y Carme Forcadell" en el Parlament, en relación a la tramitación de iniciativas por parte de la Mesa.

"QUE CADA PALO AGUANTE SU VELA" DE CORRUPCIÓN

Sobre los casos de presunta corrupción en el PSOE, el líder del PP catalán ha señalado que "el PSC aparece repetidamente en asuntos verdaderamente turbios y siniestros", aunque ha asegurado que corresponde al juez determinar las responsabilidades que pueda tener el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ministro de Sanidad durante la pandemia.

Sin embargo, Fernández sí que cree que Illa debe asumir "responsabilidades política por haber permitido que Ábalos, Koldo y Cerdán fueran los gestores de la venta de mascarillas".

"Illa es el Zapatero de nuestra era. Uno era Bambi y el otro es el yerno ideal. Los dos se presentan con la misma técnica", ha agregado, y ha afirmado que los dos dirigentes persiguen no tener críticas.

Preguntado por si el PP tendría que ser más prudente a la hora de hablar de corrupción teniendo en cuenta la condena al partido por corrupción, Fernández ha replicado que desde el PP no han dicho "que hay 'lawfare' y que son acusaciones estrictamente políticas" cuando ha habido condenas.

"Que cada palo aguante su vela", y ha insistido en que el PP no niega los casos que han afectado a sus dirigentes porque respetan las sentencias judiciales.

CGPJ Y JUEZ PEINADO

En cuanto a la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de remitir al promotor de la acción disciplinaria, por posible falta grave de desconsideración, el auto de juez Juan Carlos Peinado sobre los policías que ejercen de escolta de Begoña Gómez, esposa de Sánchez, Fernández ha asegurado que podrá estar "de acuerdo o no" con lo que finalmente se decida, pero que lo respetará.

"La obligación de un demócrata es acatar sentencias judicial cuando te gustan y cuando no, especialmente cuando no te gustan. Trasladar que no estás de acuerdo es perfectamente legítimo, otra cosa es desobedecerla, desacatarla o acusar al poder judicial de 'lawfare", ha sostenido.

CAMBIAR LA LEGISLACIÓN POR LAS BAJAS LABORALES

Preguntado por el impacto de las bajas laborales de los trabajadores en las empresas, Fernández ha asegurado desde el PP "cambiarán la legislación de manera drástica para garantizar que la gente tiene que ir a trabajar".

"No puede un empresario encontrarse con la incertidumbre de quién vendrá al trabajo al día siguiente" y, preguntado por el teletrabajo, ha abogado por buscar fórmulas para hacer compatibles algunas tareas que pueden hacerse desde casa pero con cuidado, ha dicho, de que no sea una cuestión para no trabajar.

Fernández también se ha referido a la cuestión de la vivienda, ha defendido liberalizar suelo, y ha criticado las medidas que se han aplicado en Catalunya "que atentan contra el derecho a la propiedad privada" como la limitación de los precios del alquiler o hacer indefinida la VPO.

ALIANÇA CATALANA

Al preguntársele si pactaría con Aliança Catalana para conformar una mayoría de derechas en el Parlament, ha asegurado que esa pregunta se le tendría que formular a ella aunque ha reiterado que "la cuestión nacional lo contamina todo".

Sobre los jóvenes y cómo evitar que voten a la ultraderecha, el líder del PP de Catalunya ha asegurado no tener "obsesión por convencer, pero sí para ilusionar".

CAYETANA ÁLVAREZ DE TOLEDO

En su intervención inicial, Álvarez de Toledo ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre quien ha afirmado que "no va a abandonar el poder voluntariamente".

Ha asegurado que Sánchez "lleva años desplegando su propio proceso de colonización de institucionales, agitación del cainismo, deslegitimación de la justicia, degradación de la televisión pública, ataque a la prensa independiente y sumisión" del Congreso con Armengol al frente.

"Tenemos una tarea en julio: restaurar la decencia, rearmar al Estado, regenerar la democracia, reunir a la nación. Y en esa tarea el PP catalán no es un apéndice, sino vanguardia", ha dicho.

Álvarez de Toledo ha incidido en que "sin Catalunya no habrá alternativa nacional ni reconstrucción posible" y, por eso, ha instado a los catalanes a asumir su responsabilidad en las urnas.

Al encuentro informativo ha acudido la cúpula del PP catalán liderada por el secretario general, Santi Rodríguez, con el portavoz en el Parlament, Juan Fernández; el coordinador del partido, Juan Milián; el presidente en Barcelona, Manu Reyes, el alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol; el líder en Barcelona, Dani Sirera, y el exdirigente Alberto Fernández Díaz.