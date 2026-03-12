Fernández (PP) afirma que hay un gasto público "inaceptable" al servicio del PSC y sus socios

Archivo - El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha afirmado que existe un gasto público en la administración catalana "absolutamente inaceptable" al servicio del PSC y sus socios y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de usar la mentira como política.

"Estamos hablando cada día de mesas, grupos de trabajo, organismos, consorcios, observatorios que triplican o cuadruplican, incluso, competencias que ya están en las propias consellerias, y que sólo sirven para colocar a gente del partido", ha dicho este jueves en una entrevista en 'La2Cat' y Ràdio 4 recogida por Europa Press.

Ha señalado que el "despilfarro" de recursos es el principal problema que tiene en la actualidad la Generalitat y ha defendido el uso metafórico de la motosierra para recortar los gastos, tal como lo ha hecho este miércoles en el Parlament.

SÁNCHEZ E ILLA

Ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de usar la mentira como política: "No le dice la verdad ni al médico", dice sobre Sánchez.

"Dijo que nunca pactaría, que no podría dormir tranquilo pactando con Pablo Iglesias, y pactó con Pablo Iglesias. Dijo que nunca de la vida pactaría con Bildu, nunca, por la memoria de los socialistas asesinados por ETA, y ahora resulta que le tiene como socio prioritario. Y dijo que nunca aprobaría una amnistía", ha señalado.

Sobre Illa, cree que es un estilo distinto al de Sánchez, al que considera que se jacta de ser "un poco chulillo" mientras Illa es más cordial.

"PLENA SINTONÍA" EN EL PP

Preguntado por la relación del PP de Catalunya con la dirección nacional, Fernández ha asegurado que hay "plena sintonía" y ha expresado que nunca ha tenido ninguna guerra con el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo.

Sobre el conflicto en Irán y el papel de las bases españolas de Rota y Morón, ha defendido que estas ya son usadas por parte de Estados Unidos y que la operación se produce "en el paraguas de la OTAN".