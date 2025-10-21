Fernández (PP) critica el "oportunismo" de Junts por pedir en el Parlament la rebaja del IRPF

Les acusa, junto con PSC, ERC, Comuns y CUP, de bloquear una propuesta similar de los populares

BARCELONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha criticado este martes el "oportunismo" de Junts por llevar a la Cámara una propuesta para pedir la rebaja el IRPF y la supresión del impuesto de Sucesiones.

"Ahora vemos el oportunismo de Junts que, de repente, descubre que hay que bajar el IRPF y suprimir el impuesto de Sucesiones. Que no nos engañen. Cuando han gobernado los han subido todos. Junts ha subido todos los impuestos que se podían subir en Catalunya. La subida de impuestos en Catalunya lleva la marca de Junts", ha recriminado en rueda de prensa en el Parlament.

Además de considerar que los de Junts llegan "muy tarde", ha explicado que el PP presentó hace un año una propuesta para rebajar el IRPF y suprimir Sucesiones a la Mesa del Parlament que, en su opinión, está bloqueada.

"Junts, con el PSC, ERC, Comuns y con la CUP, lleva un año bloqueando estas propuestas del PP para poder bajar impuestos en Catalunya ¿Qué broma es esta?", ha preguntado.

PRESUPUESTOS

En materia presupuestaria, ha asegurado que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, debería ser coherente con lo que afirmó tiempo atrás: "Dijo que si Catalunya no tenía Presupuestos el 1 de enero, el presidente (de entonces) Pere Aragonès debe dejarlo e irse", ha concretado.

Por ello, ha emplazado a Illa a reflexionar al respecto, dejando claro que "Catalunya no se puede gobernar sin Presupuestos", según Fernández.

"Y si no se puede gobernar sin Presupuestos, la conclusión es muy clara. Lo que debería hacer Illa es lo mismo que hizo el presidente Aragonès, que es dimitir y convocar elecciones", ha zanjado.