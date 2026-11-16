Fernández (PP) defiende en Lleida "corregir el desequilibrio territorial en Catalunya"

Alejandro Fernández durante el acto de inicio de campaña, a 12 de noviembre de 2026 - LORENA SOPENA / Europa Press

LLEIDA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha defendido este lunes desde la provincia de Lleida la necesidad de "corregir el desequilibrio territorial en Catalunya" de la mano del sector primario.

Lo ha dicho en un acto en la explotación agrícola y ganadera La Carbona en Vallfogona de Balaguer (Lleida) junto al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo; el candidato del PP al Congreso por Lleida, Roger Melero, y el líder del PP de Lleida, Xavier Palau.

Fernández ha asegurado el compromiso del PP con "menos intervencionismo, menos burocracia absurda", menos impuestos y más libertad a las decisiones de las propiedades privadas del sector agrícola y ganadero.

"No puede ser que un ambientólogo que no ha pisado el campo en su vida os imponga unas condiciones draconianas que es absolutamente imposible que podáis superar", ha sostenido.

Asimismo, ha subrayado que los populares son "europeístas convencidos" y ha afirmado que se comprometen, ante los errores que ha dicho que Europa ha cometido el sector catalán, a defender sus intereses en Europa.

"Feijóo, que es un hombre de palabra, que es un hombre de capacidad de gestión acreditada y que tiene la sensibilidad por vuestras necesidades dirigida por su propia biografía, porque todos sabemos que no viene de la pata del Cid sino que conoce perfectamente cuáles son las necesidades del campo, se va a comprometer y nos vamos a comprometer a no decepcionaros", ha zanjado.

"FACILIDADES" PARA EL SECTOR

En la misma línea, Roger Melero ha defendido imponer desde el Gobierno central "facilidades" al sector primario y ha señalado las preocupaciones por el aumento de costes, el exceso de burocracia, la competencia de productos procedentes de otros países o el relevo generacional.

"En nuestro sector primario no más trabas, porque sin agricultura y sin ganadería no hay alimentos en nuestras mesas y tenemos que defender los productor de nuestra tierra, a nuestros productores el futuro del campo catalán", ha agregado.

Finalmente, Xavier Palau ha defendido "una voz de centroderecha leridano que defienda la identidad leridana" y al sector agroalimentario, importante en la provincia, en el Congreso de los Diputados.

"Me niego a que en nuestra provincia todos los diputados voten a Sánchez, me niego", ha concluido Palau en referencia a los escaños por Lleida de las pasadas elecciones generales de 2023, en que PSC obtuvo 2, ERC 1 y Junts 1 y el PP no obtuvo representación.