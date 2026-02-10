Fernández (PP) no ve en Vox "intenciones" de entrar en gobiernos autonómicos tras las elecciones

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, durante una sesión de control, en el Parlament de Catalunya, a 28 de enero de 2026 - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP catalán, Alejandro Fernández, ha asegurado este martes que no ve "intenciones" en Vox de entrar a formar parte de ningún gobierno autonómico tras las recientes elecciones en Extremadura y Aragón.

"Tengo la sensación, y es una sensación, de que Vox no tiene demasiadas intenciones de entrar en el gobierno en ninguna comunidad autónoma. De hecho, han salido no hace mucho de los que estaban. Es decir, demasiadas ganas de gobernar no tienen", ha sostenido en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Para Fernández, el resultado electoral en Aragón evidencia que el PP ganó las elecciones y que, para poder formar gobierno, deberá buscar un acuerdo de investidura "con un Vox reforzado".

"Al final debes configurar mayorías, y lo tienes que hacer sin plantear cordones sanitarios. Simplemente, intentando compartir proyectos en lo que se pueda", ha manifestado el líder popular, que ha pedido asumir la pluralidad en el espacio ideológico del PP.

ACUSA A RUFIÁN DE "ENGAÑAR" A SU ELECTORADO

Fernández se ha referido a la voluntad del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, de explorar una unión de las fuerzas de izquierda para las próximas elecciones generales --cuestión que la formación ya ha rechazado-- y le ha acusado de "engañar" a su electorado.

"Me parece absolutamente psicotrópico que Rufián haga un 'tuit' diciéndole a Puigdemont traidor por no aplicar la independencia, no hacer una declaración unilateral de independencia (DUI), y ahora quiera ser el líder de la izquierda radical española. Esto sí que es engañar a la gente", ha agregado.

Ha preguntado qué deben pensar los catalanes independentistas de líderes como Rufián y ha afirmado textualmente que le parece normal el 'procés' fracasara: "Rufián resulta que ahora es españolista, no te lo pierdas".

"REVERTIR" REFORMAS LEGALES Y FINANCIACIÓN

Por otra parte, preguntado por si es partidario de anular la ley de amnistía si el PP lidera el Gobierno central, ha asegurado que sí y que "todo lo que se ha hecho tiene que ser reversible, incluida la ley de amnistía".

"Yo particularmente la anularía", ha sostenido, a pesar de que ha apuntado que no tendría efectos retroactivos sobre las personas beneficiadas por esta ley.

También ha afirmado que "la supresión del delito de sedición es una barbaridad porque destruye garantías democráticas" y que se hizo a medida de los políticos que lideraron el 'procés'.

Finalmente, sobre financiación, ha considerado que el modelo acordado por el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC "está destinado al fracaso porque es la misma metodología que se utilizó en 2009, un pacto bilateral entre ERC y el PSOE", y duda de que cuente con una mayoría sólida en el Parlament.

"Quiero un mejor sistema de financiación, y creo que es perfectamente posible hacerlo entre todas las comunidades autónomas. O se hace de esta manera, o está destinado al fracaso", ha concluido.