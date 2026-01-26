Fernández (PP) pide la dimisión de Puente por tildar el sistema ferroviario del mejor "del planeta"

Archivo - El presidente del PP en el Parlament, Alejandro Fernández, inteviene en un pleno - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha insistido este lunes en que el ministro de Transportes, Óscar Puente, debe dimitir "porque hasta el mismo día anterior a la tragedia, seguía sosteniendo que teníamos el mejor sistema ferroviario del planeta".

"No es por falta de ruedas de prensa ni de tuits. En eso, cabe reconocer, es un figura", ha afirmado en una publicación en 'X' recogida por Europa Press.

Fernández ha acusado a Puente de mentir con sus declaraciones sobre el sistema ferroviario, por las que le pide que dimita, y el secretario general del PP de Catalunya, Santi Rodríguez, ha pedido también este lunes la dimisión, además de Puente, de la consellera de Territorio, Sílvia Paneque.