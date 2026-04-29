Fernández (PP) pide a Illa prohibir el burka, que le reprocha asumir la "prioridad nacional" de Vox

El diputado del PP, Alejandro Fernández, durante una sesión plenaria en el Parlament de Catalunya, a 29 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). En el pleno del Parlament de Catalunya debate los dictámenes de los proyectos de ley de la Filmotec - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Catalunya, Alejandro Fernández, ha pedido este miércoles al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, prohibir el burka, mientras que Illa ha reprochado al líder popular que su partido haya asumido la "prioridad nacional" de Vox.

En la sesión de control al Govern en el Parlament, Fernández ha dicho que el burka debe ser "fulminantemente prohibido porque atenta contra la libertad de la mujer, contra sus derechos y contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos".

El líder popular ha criticado que Illa diga que no hay burkas porque no los ve cuando pasea, y ha tachado de inadmisible que el PSC de Lleida quiera regular los burkas "en nombre de la libertad religiosa" en lugar de prohibirlos.

Illa ha respondido a Fernández que sí que ve burkas cuando pasea por Barcelona, pero que no los ve "en cada esquina", y ha asegurado que no le gustan.

"He visto burkas, pero cuando me paseo por las calles de Barcelona, que lo hago bastante, no me encuentro burkas en cada esquina. Pero sí que sé lo que es un burka, y los he visto y no me gustan", ha expresado.

Además, el presidente ha criticado el concepto de "prioridad nacional" pactado entre el PP y Vox para los gobiernos de Extremadura y Aragón.

IGNACIO GARRIGA

El líder de Vox en Catalunya, Ignacio Garriga, ha asegurado que Illa "tolera ampara y permite agresiones de la extrema izquierda separatista contra diputados, afiliados y cargos orgánicos" del partido en carpas informativas porque no hace nada al respecto.

Illa ha condenado toda violencia pero ha pedido a Garriga no hacerse "la víctima" porque ha asegurado que la mayoría de grupos políticos del Parlament han sufrido ataques como los que relata el también secretario general de Vox.

El presidente ha dicho que estos ataques que también han sufrido partidos de la Cámara catalana han sido justamente para combatir lo que Vox quiere recuperar, "que es un régimen de falta de libertades y de fascismo".

SÍLVIA ORRIOLS

La líder de Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols, también ha reprochado a Illa ataques a carpas informativas y sedes del partido, y ha lamentado que los grupos en el Parlament impidan con cordones sanitarios que AC pueda "irrumpir" en el hemiciclo.

Illa ha tildado de revelador que la pregunta de Orriols coincida con la de Garriga: "Aquellos que basan sus planteamientos políticos en el odio, en el rencor, se sienten víctimas. Ven la paja en el ojo ajeno y no ven la biga en su propio ojo".

"¿No será usted la que con su actitud fomenta el odio? ¿No será usted que con su lenguaje fomenta el odio? ¿No se lo ha preguntado? ¿No se ha preguntado por qué coincide con Vox?", ha añadido el presidente.