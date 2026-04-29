Jaume Veray (PP) vuelve al Parlament tras un cáncer: "Esta experiencia me ha enseñado muchas cosas"

El diputado del PP en el Parlament Jaume Veray se ha reincorporado este miércoles a su actividad en el Parlament, tras unos meses de baja por un cáncer.
El diputado del PP en el Parlament Jaume Veray se ha reincorporado este miércoles a su actividad en el Parlament, tras unos meses de baja por un cáncer. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
Europa Press Catalunya
Publicado: miércoles, 29 abril 2026 11:15
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BARCELONA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP Jaume Veray se ha reincorporado este miércoles a su actividad en el Parlament, tras unos meses de baja por un cáncer: "Esta experiencia me ha enseñado muchas cosas, muchas. Pero sobre todo el valor del tiempo, de la salud y de las personas. Y me ha reafirmado en la importancia de la sanidad pública y sus profesionales".

Han sido sus palabras después de que el presidente de la Cámara, Josep Rull, haya celebrado su reincorporación al inicio de la sesión, y tras recibir los aplausos de los parlamentarios ha pedido la palabra, "por alusiones", para agradecer a los profesionales que le han atendido, a los representantes políticos que le han transmitido ánimos en estos meses y a su partido y a sus compañeros de grupo.

"Vuelvo con ganas de trabajar, con responsabilidad y con respeto por esta Cámara y por todos vosotros. Vuelvo con una convicción más profunda de que, por encima de todo, somos personas que compartimos una vocación de servicio", ha afirmado.

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