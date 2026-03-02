Fernández (PP) señala que los catalanes ven el impuesto de sucesiones como "el más injusto"

Archivo - El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, durante una sesión de control, en el Parlament de Catalunya, a 28 de enero de 2026 - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha señalado este lunes que, según una encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) publicada en febrero, el impuesto de sucesiones "es, con diferencia, el más injusto para los catalanes".

En una publicación en 'X' este lunes recogida por Europa Press, el líder del PP ha apuntado a una pregunta en la que el 56% de los encuestados aboga por bajar el impuesto de sucesiones frente al 29% que defiende mantenerlo y el 9% que defiende subirlo.

La encuesta compara el impuesto de sucesiones con otros como el IVA, el IRPF, el de patrimonio y el de sociedades, impuestos que los catalanes defienden en su mayoría mantener e incluso subir en el caso del de patrimonio (21%) o de sociedades (26%).

"Pero Salvador Illa te seguirá diciendo que solo es cosa de ricos", ha indicado Fernández respecto al impuesto de sucesiones.

El pleno del Parlament rechazó la semana pasada una proposición de ley del PP que pedía suprimir los impuestos de sucesiones y de donaciones al prosperar las enmiendas a la totalidad presentadas por PSC-Units, ERC y la CUP.