Fernando Aramburu destaca que Sant Jordi se ha convertido un "ritual muy grato"

El escritor Fernando Aramburu firma ejemplares de sus libros en la Fira de Llibres de Sant Jordi, a 23 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Hoy, jueves 23 de abril de 2026, Barcelona celebra la Diada de Sant Jordi, una de las festividades m - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El escritor vasco Fernando Aramburu ha reconocido que Sant Jordi se ha convertido para él en un "ritual muy grato", en el que aparecen personas de su pasado que hace tiempo que no ve y aprovecha para hacer compras y pasar un buen rato.

"Esto de firmar libros no es una actividad mecánica. Todo lo contrario, da lugar a unos momentos humanos muy emocionantes", ha dicho en declaraciones a Europa Press.

Aramburu ha mostrado su agradecimiento con todos aquellos que se han acercado para recibir una dedicatoria en sus ejemplares de 'Maite', su nueva novela, sobre la que le han trasladado mensajes de sorpresa y agradecimiento.