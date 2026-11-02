Ferran Torrent: "Cuando me pongo a escribir, el mundo real no existe"

Ferran Torrent y Salvador Ortells presentan 'Ferran Torrent. Entre els llibres i la vida' (Columna) - EUROPA PRESS

BARCELONA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El escritor valenciano Ferran Torrent, que ha presentado este lunes junto al poeta y ensayista Salvador Ortells Miralles el retrato literario 'Ferran Torrent. Entre els llibres i la vida' (Columna), ha asegurado sobre su trayectoria: "Cuando me pongo a escribir, el mundo real no existe. Vivo más en la ficción que en la realidad".

En rueda de prensa, ha explicado que esa capacidad de centrarse en la literatura y de "desconectar muy rápidamente de las desgracias" sin planteárselo ha propiciado que en los años de la pandemia del coronavirus, un tumor de próstata y las consecuencias de la Dana en su casa haya escrito novelas.

"No me lo explico. En el peor periodo he hecho unas novelas en las que he cambiado, más complicadas para mi. No sé cómo ha pasado", ha subrayado Torrent, que ha dicho que ya tiene otra novela en camino que prevé tener lista para 2027.

Salvador Ortells ha asegurado que 'Ferran Torrent. Entre els llibres i la vida' hace un repaso cronológico de la vida y obra del escritor en el que combina el retrato literario, el ensayo y la biografía con partes noveladas.

Ortells ha agradecido la colaboración de Torrent en la elaboración del libro y ha subrayado que en el libro "trata de reflejar su forma de ser, que permea toda su obra" con ejes transversales como el humor o la libertad.

"MURAL DE UNA ÉPOCA"

El autor del retrato ha afirmado que su obra es "un mural de la época" que ha vivido y reconstruirla, de un escritor que ha dicho que vive entregado a la literatura las 24 horas con una inmensa capacidad de entrega y pasión por la literatura.

Ferran Torrent ha explicado que no quiso hacer él la obra porque sería "asaltar la intimidad de otros" y ha subrayado que, tras conocer a Ortells, consideró que era la persona idónea para hacer este retrato.

El autor de 'Societat limitada' o 'No emprenyeu el comissari!' ha asegurado que sus amigos dicen que es "muy transversal" y que es capaz de hablar con cualquiera, lo que ha dicho que le da una visión holística.

"ES INÚTIL HABLAR DE POLÍTICA"

"No miro ideológicamente a la gente en el bar del pueblo; es inútil hablar de política", ha dicho Torrent, quien ha bromeado que se divertiría más en una cena con 'El Bigotes' que con un escritor como José Saramago.

Torrent, que ha dicho que le gusta trabajar en fin de año porque es el peor día para salir de casa, ha admitido que se profesionalizó como escritor debido a una 'inconsciencia' que tiene normalizada ("Primero lo hago, después me pregunto por qué", ha dicho).

El editor Emili Rosales ha asegurado que era el momento de volver a sus libros con este retrato del que ha considerado "uno de los grandes autores de la lengua catalana", y ha recordado que la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) le homenajea este lunes por sus 75 años.