La Festa Major de Gràcia tendrá 21 espacios con aforo limitado y actividades con cita previa

Cada uno acogerá un máximo de tres actos por día y solo uno podrá ser un concierto

BARCELONA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Festa Major de Gràcia contará con 21 espacios decorados que tendrán aforo limitado y para asistir a aquellas actividades de formato más grande como los conciertos se requerirá de reserva anticipada.

Lo han explicado este lunes el concejal del distrito de Gràcia, Eloi Badia, y la presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia, Carla Carbonell, durante el acto de presentación de la Festa Major de Gràcia 2021.

Cada espacio podrá acoger un máximo de tres actividades por día, solo una de ellas podrá ser un concierto y todas se terminarán a las 00.30 horas para garantizar que la gente pueda cumplir con el toque de queda fijado a las 1 de la madrugada; además, los asistentes a los conciertos deberán estar sentados.

Los escenarios unitarios cambiarán su ubicación tradicional para que el aforo pueda ser más amplio y se colocarán en la calle Bailén, la calle Pi i Maragall, la plaza de Joanic y en el Centre Artesà Tradicionàrius.

Los decorados serán aéreos para no ocupar espacio de la vía pública y aunque se recuperarán concursos como el de fotografía y pintura rápida, no se celebrará el de decoración de calles; no obstante, sí se hará el de decoración de balcones.

Aunque aún se están acabado de ultimar los detalles del formato en que se hará, también está previsto que se puedan recuperar las actividades de cultura popular y Badia ha recordado que habrá una programación familiar y que apuestan cada vez más por la fiesta de día.

ADAPTADA

Carbonell ha explicado que la de este año aún será una fiesta adaptada a la situación y normativa sanitaria, pero que será "muy importante para coger impulso para el año que viene poder volver a realizar una fiesta mayor con todas las actividades y toda la fuerza".

"Nos hace mucha ilusión pasar de la fiesta virtual que hicimos el año pasado a esta", ha dicho Badia por su parte, y ha añadido que aunque será una fiesta responsable para contribuir a combatir la pandemia, desde el consistorio entienden que la cultura forma parte de nuestra salud y han querido compaginar una cosa con la otra.

Asimismo, ha explicado que se mantendrán tres valores que "son insignias de la fiesta mayor de Gràcia": la lucha contra las agresiones machistas y contra la LGTBIfóbia, la inclusividad en la programación de las actividades y la sostenibilidad.

El concejal también ha detallado que se realizará un homenaje en la plaza de la Vila al músico y creador del C.A.T, Jordi Fàbregas.

PREGÓN

Como ya trascendió hace unos días, el pregón irá a cargo del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y podrá verse por streaming; solo se podrá asistir presencialmente al acto mediante invitación y se priorizará a los representantes de los grupos municipales, así como a personas de Òmnium y de las entidades de la fiesta mayor.

"Siempre intentamos indentificar personas que por su trayectoria personal puedan ser muestra de valores y principios para toda la ciudadanía y Gràcia y creíamos que Jordi Cuixart, que toda su vida ha luchado a favor de derechos y libertades, era una persona apropiada", ha dicho Badia preguntado sobre por qué se ha elegido al líder de Òmnium como pregonero.

La Festa Major de Gràcia se celebrará en estos términos del 15 al 21 de agosto, aunque Badia ha señalado que se irán adaptando a las novedades que pueda haber en materia de restricciones sanitarias, tanto si se da un mayor relajamiento como si es preciso estar más atentos.