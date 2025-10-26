La Festa de Vi de Lleida cierra su 13 edición con 35.000 degustaciones

LLEIDA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Festa de Vi de Lleida, organizada por Lleida Turisme del Ayuntamiento, ha cerrado este domingo por la mañana su 13a edición registrando 35.000 degustaciones, casi el doble que el año anterior, informa el consistorio en un comunicado.

El sábado por la noche se agotaron todas las referencias gastronómicas y todas las catas han agotado las plazas disponibles, tanto la de este domingo a cargo de Toni Albiol, como las del sábado, entre ellas el 'Maridatge de vins DO Costers del Segre i la Toscana Occitana'.

Lleida Turisme también ha propuesto para la fiesta dos visitas guiadas de nuevo formato: 'Herència templera: el vi de la Milícia', en el Castell Templer de Gardeny, y 'Vi de Pedra' en la Seu Vella, que han conectado la historia patrimonial de la ciudad con el vino.