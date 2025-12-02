El Festival B 2026 de Barcelona tendrá a Rusowsky, Sanguijuelas del Guadiana y Yung Beef

Rusowksy en una foto promocional - FESTIVAL B

BARCELONA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Festival B 2026, que se celebrará en el Parc del Fòrum de Barcelona, tendrá actuaciones de Rusowsky, Sanguijuelas del Guadiana y Yung Beef.

Las primeras confirmaciones incluyen también a Akrila, Alosa, C Marí, Cupido, D. Valentino, Jimena Amarillo, Juicy Bae, Lorna, La Élite, Las Petunias, Leïti, Mvrk, Pablopablo y Tristán!, informa el festival en un comunicado de este martes.

Los abonos del festival saldrán a la venta a las 12 horas de este miércoles.