El Festival 42 cierra su 6 decisión con 8.100 asistentes y la participación de 170 profesionales

Cartel del 42, Festival de Gèneres Fantàstics de Barcelona - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 42, Festival de Gèneres Fantàstics de Barcelona, organizado por el Institut de Cultura de Barcelona, ha cerrado su 6 edición con 8.100 asistentes y 170 profesionales participantes, entre autores, especialistas y moderadores, ha informado el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado este domingo.

Durante 5 días, del 4 al 8 de noviembre, la Fabra i Coats y la Biblioteca Ignasi Iglésisas - Can Fabra han acogido una programación con 71 actividades, 2 exposiciones, 1 ruta literaria, talleres, 2 convenciones temáticas y diversas propuestas escénicas.

La programación de esta edición ha estado marcada por "los miedos contemporáneos y la capacidad de los géneros fantásticos para interpretar la realidad e imaginar futuros posibles".

Han participado figuras de la literatura fantástica internacional como Sequoia Nagamatsu, Naomi Ishiguro, Petra Lord, Anna Starobinets, Mahmud El Sayed, Elaine Vilar Madruga, Laila Lalami, Ken Liu y Jorge Volpi, entre otros.

Las comisarias de la edición, Karen Madrid y Susana Vallejo, han afirmado que los géneros fantásticos permiten hablar de cuestiones "que, a veces, cuesta abordar desde la cotidianidad", y han añadido que el terror y la utopía ayudan a mirar desde otros puntos de vista y generar empatía.

Además, han destacado la diversidad de público en el festival, donde conviven lectores especializados con lectores más ocasionales, lo que ven como una de las grandes "riquezas" del 42.

ACTUALIDAD Y AUTORÍA CATALANA

En el marco del festival también se han tratado diversas cuestiones de actualidad a través de las conversaciones sobre el miedo y los géneros fantásticos, como el acceso a la vivienda, la crisis climática, la IA y los "mecanismos de control y manipulación en la era de Donald Trump".

Otro de los pilares de la programación ha sido la autoría catalana, con nombres como Maite Carranza, Alicia Kopf, Laia Aguilar, Laura Gost, Iván Ledesma, Jaume Oliver Ripoll, Ada Castells y Martí Gironell, entre otros.

Además, el festival ha rendido homenaje a referentes del género como Richard Matheson, Stephen King y Olga Xirinacs, y ha contado con la participación de Cristina Fernández Cubas, Premio Cervantes 2026.