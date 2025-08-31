El festival Acústica de Figueres (Girona) cierra su 22 edición con 120.000 espectadores

El festival Acústica de Figueres cierra su 22 edición con 120.000 espectadores - ACÚSTICA DE FIGUERES

GIRONA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El festival Acústica de Figueres, que termina este domingo con la tradicional actuación de la Orquestra Di-Versiones, ha cerrado su 22a edición con los 120.000 espectadores previstos en la treintena de actuaciones que ha ofrecido.

Según un comunicado de la organización, estas cifras "siguen reafirmando" la Acústica como uno de los festivales más multitudinarios de Catalunya con una programación principalmente catalana, con propuestas como Els Catarres, Alizzz, Mushka, Ginestà, Maria Jaume y Lax'n'Busto.

Además, Oques Grasses inauguró la noche del sábado ante 20.000 personas la Acústica Figueres Arena, el nuevo escenario del festival que gracias a su capacidad "se consolida como uno de los grandes espacios escénicos del país".