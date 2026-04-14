El Festival Camp de Mart de Tarragona tendrá a Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs y Yerai Cortés

Archivo - El guitarrista flamenco Yerai Cortés durante una actuación en los Veranos de la Villa, en el Centro Cultural Conde Duque, a 5 de agosto de 2025, en Madrid - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Festival Camp de Mart de Tarragona, que se celebrará del 26 de junio al 14 de agosto, contará con Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Yerai Cortés, Maika Makovski y la compañía Mal Pelo, entre otros.

Con una programación que incluirá ópera, 14 conciertos, 4 espectáculos de circo y uno de danza, el festival tendrá el Auditori Camp de Mart como espacio central, ha informado este martes en un comunicado.

El festival tendrá la producción operística 'Carmen', el espectáculo 'Epiphytes' de los franceses Cie des Caussons Rouges como espectáculo de calle, la Banda Unió Musical se une a Dàmaris Gelabert en el Teatre de Tarragona con un concierto familiar y el Quartet Mèlt actuará en el auditorio de la Diputación de Tarragona.

La música de pequeño formato también tendrá un hueco en el Refugi Sonor, con cuatro conciertos protagonizados por Los Sara Fontan, Bernarda, KIW y el colectivo Neromambola.

El festival finalizará con la Nit Jove en la que actuarán Compota de Manana, La Sra.Tomasa y el dj set en directo de Wu Shido -formado por Klaus Stroink y Guillem Boltó, integrantes de Stay Homas--.