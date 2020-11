El Festival de Cine y Derechos Humanos de Barcelona estrenará un documental sobre Assange

Fotograma del documental 'The War on Journalism: The Case of Julian Assange', que relata la situación vivida por el fundador de Wikileaks.

Fotograma del documental 'The War on Journalism: The Case of Julian Assange', que relata la situación vivida por el fundador de Wikileaks. - FCDH DE BARCELONA

El director del filme asegura que Assange es un "prisionero político"

BARCELONA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cine y Derechos Humanos de Barcelona (FCDH) se celebrará del 1 de diciembre al 5 de marzo en formato 'online' a causa de la pandemia del coronavirus, y contará con el estreno mundial del documental 'The War on Journalism: The Case of Julian Assange' como película inaugural.

Lo ha anunciado en una rueda de prensa este miércoles el director del festival, Toni Navarro, acompañado por el director del film, Juan Luis Passarelli; el padre del fundador de Wikileaks, John Shipton; y el relator especial sobre la Tortura de la ONU, Nils Melzer, que han debatido sobre el caso de Julian Assange y el derecho a la información.

Navarro ha lamentado la situación de crisis que está viviendo la cultura a causa de la pandemia, pero ha celebrado que el festival se vaya a poder celebrar telemáticamente y que las 110 películas seleccionadas vayan a poderse visionar a través de su web y la plataforma Filmin.

"El FCDH de Barcelona está entre los diez más antiguos de esta temática en el mundo, y es uno de los que tiene una programación más extensa", ha afirmado Navarro, que ha explicado que han recibido 4.000 películas candidatas para el festival, y ha destacado el alto nivel de los filmes seleccionados.

ASSANGE, "PRISIONERO POLÍTICO"

Más allá de las características de esta septuagésima edición del FCDH, la presentación telemática del festival ha girado en torno a la figura del fundador de Wikileaks, Julian Assange, protagonista del documental inaugural del certamen, encarcelado en una prisión de alta seguridad en Reino Unido.

El activista, reclamado por Estados Unidos por 18 delitos de espionaje castigados con hasta 175 años de cárcel, ha pasado la última década de su vida recluido en la embajada de Ecuador en Londres para evitar la extradición, y se encuentra actualmente a la espera de juicio.

Su padre ha reiterado que Assange es inocente y ha afirmado que, aunque Assange es "un hombre resiliente" y se mantiene fuerte de espíritu, los últimos diez años encerrado le han pasado factura, y está muy débil de salud, por lo que ha pedido su liberación y que pueda acogerse a un visado humanitario ofrecido por una institución internacional en Suiza.

El director del documental, muy cercano a Assange, ha explicado que el australiano no ha podido hablar desde hace seis meses con sus abogados, ha afirmado que su caso es sólo político y no se sostiene legalmente, y ha añadido que sólo se le persigue por desvelar crímenes de guerra: "Es un prisionero político", ha dicho Passarelli.

"GUERRA CONTRA EL PERIODISMO"

Por su parte, Melzer ha asegurado que visitó a Assange en prisión junto a otros dos expertos independientes, que dictaminaron que había sido víctima de tortura psicológica; y ha afirmado que, en su opinión como experto legalista, "se ha creado una narrativa falsa en torno" al fundador de Wikileaks, tachándole de delincuente y violador.

"Es un prisionero político que no ha cometido ningún delito. Ha publicado información veraz y no se le han respetado ninguno de sus derechos. Es alucinante que alguien que ha vivido lo que él siga sobreviviendo", ha expresado el relator de la ONU.

"Esto ya no se trata de Julian, lo que está pasando es una guerra contra el periodismo y el poder de los ciudadanos", ha afirmado también Melzer, que ha coincidido con Passarelli y Shipton en que la extradición de Assange no es jurídicamente posible, pero que no se puede descartar.

"En Reino Unido, una de las democracias más antiguas del mundo, no se está siendo transparente ni respetando los derechos del acusado. Cabría esperar que el juez decidiera no extraditar a Julian, pero tras estos años, y dado que su caso siempre es una excepción, no creo que se le libere", ha afirmado el director del documental.