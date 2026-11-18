Archivo - El cantautor Jorge Drexler - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival Cruïlla 2027, que se celebrará del 7 al 10 de julio en el Parc del Fòrum de Barcelona, ha anunciado a Jungle, Jorge Drexler, Daniel Caesar, Kneecap, Beirut y Hot Chip entre las primeras confirmaciones de su cartel.

La programación del Cruïlla volverá a dibujar "un cartel ecléctico, internacional y abierto a diferentes sonoridades", informa el festival este miércoles en un comunicado.

El miércoles 7 de julio el cartel tendrá a artistas como el canadiense Daniel Caesar, voz destacada del R&B contemporáneo, el músico y productor británico Tom Misch y el grupo barcelonés gavina.mp3.

La jornada del jueves 8 de julio contará con el trío de raperos de Belfast Kneecap, que presentarán 'Fenian', y que estarán acompañados ese día por Joey Valance & Brae, Repion y Aiko el Grupo.

Jorge Drexler será uno de los protagonistas de la jornada del 9 de julio, en la que también actuarán Ezra Collective y Carmen y María, con su primer álbum 'Groove y Soniquete'.

La jornada del sábado 10 de julio estará encabezada por el trío británico Jungle, a los que se sumarán Beirut, Hot Chip, los británicos The Molotovs, Maria Escarmiento, el dueto gerundense Ani in the Hall y el grupo surcoreano Idiotape, que fusiona rock electrónico, sintetizadores y batería acústica.

El Cruïlla pondrá a la venta a partir de las 10 horas de este miércoles las entradas de día, que se suman a los abonos de dos o cuatro días, que ya estaban disponibles desde la finalización de la edición anterior.