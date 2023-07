El Festival In-Edit proyectará un documental de Martin Scorsese sobre New York Dolls

Fotograma del documental 'Personality Crisis: One night only' dirigido por Martin Scorsese y David Tedeschi sobre David Johansen y la banda de punk New York Dolls

Se celebrará del 26 de octubre al 5 de noviembre



BARCELONA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival de cine documental musical In-Edit, que celebrará su 21 edición del 26 de octubre al 5 de noviembre en los cines Aribau de Barcelona, contará con 'Personality Crisis: One night only', un documental dirigido por Martin Scorsese junto con David Tedeschi sobre David Johansen y la banda de punk New York Dolls.

El festival ha anunciado este jueves en un comunicado los primeros documentales confirmados esta edición, entre los que figuran 'Born Innocent: The Redd Kross Story', un "alegato en pro" del grupo de culto de rock norteamericano de Jeff y Steve McDonald, y 'Dusty & Stones', sobre la peregrinación de dos devotos de la música country de Sudáfrica a Texas.

También tendrá 'Elis & Tom, só tinha que ser com você', con grabaciones "inéditas" del proceso creativo del álbum 'Elis & Tom', grabado en 1974 por Elis Regina y Tom Jobim, y 'La importancia de llamarse Ernesto y la gilipollez de llamarse Eric', sobre las historias del granadino Ernesto Jiménez Linares y su alter ego musical Eric, batería de Lagartija Nick y Los Planetas.

'Music For Black Pigeons' recoge encuentros del guitarrista y compositor danés Jakob Bro con músicos de jazz como Lee Konitz, Bill Frisell, Midori Takada y Paul Motian, Jon Christensen, Thomas Morgan y Joe Lovano, entre otros, y 'Revolutionary Quartet, l'enigma Gerhard' ahonda en la vida y obra del compositor Robert Gerhard.

'Riqueni' aborda la batalla del guitarrista Rafael Riqueni contra el alcoholismo, un documental dirigido por Paco Bech, convertido en mánager y cuidador, y en 'Hung Up on a Dream: The Zombies Documentary', los integrantes de The Zombies Rod Argent, Colin Blunstone, Steve Rodford, Tom Toomey y Soren Koch relatan su "escueta pero agitada e indeleble trayectoria" sesenta años después de su formación.