El Festival de Perelada (Girona) cierra la IV edición de Pascua con un 95% de ocupación

El director Guillermo García Calvo durante el concierto 'Misas' de Mozart y Schubert, interpretado por la Franz Schubert Filharmonia - TOTI FERRER / FESTIVAL DE PERELADA

GIRONA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Festival Perelada (Girona) ha cerrado este domingo la IV edición de Pascua --de propuestas centradas en la música sacra-- con un 95% de ocupación con el concierto 'Misas' de Mozart y Schubert, interpretado por la Franz Schubert Filharmonia bajo la dirección de Guillermo García Calvo.

La iglesia del Carme de la localidad ha acogido el motete 'Ave verum corpus' y la 'Misa brevis en Sol mayor' de Wolfgang Amadeus Mozart, junto con la 'Misa en Sol mayor' de Franz Schubert y el programa ha trazado un recorrido entre el clasicismo y los inicios del Romanticismo a través de la música sacra de ambos compositores, informa el festival en un comunicado.

El concierto ha contado con las voces solistas de Yewon Han (soprano), Marcela Rahal (mezzosoprano), Filipe Manu (tenor) y Manuel Fuentes (bajo), todos ellos galardonados con el Premio Festival Perelada del Concurso Tenor Viñas en distintas ediciones, junto al Cor Francesc Valls, dirigido por Pere Lluís Biosca.

"El balance de esta edición confirma la consolidación del ciclo de Pascua dentro de la programación del festival, con una destacada acogida por parte del público y la participación de formaciones y artistas de referencia en el ámbito de la música antigua y vocal", señalan.

El festival ha cerrado la edición con el avance de dos de las propuestas que formarán parte de la Pascua 2027: una nueva composición, encargo del Festival a la compositora Raquel García-Tomás, que tomará como punto de partida las lecciones de Tinieblas y La Pasión según San Juan, de Johann Sebastian Bach, interpretada por la formación orquestal MUSIca ALcheMica, fundada por la violinista Lina Tur Bonet, que es también su directora.